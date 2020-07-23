Silahlı kavgada kapı önünde oturan hamile kadını yaraladılar

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Ç. (21) 2 gün önce aynı mahallede bulunan komşularıyla yan bakma meselesi yüzünden tartıştı. Akşam saatlerinde sokakta tekrar karşılan taraflar küfürleşmeye başladı. Daha sonra eve giden Hasan Ç.'ye av tüfeğiyle ateş açıldı. Bu sırada kapı önünde oturan 3 aylık hamile Fatma P. hafif şekilde yaralandı. Fatma P. ve Hasan Ç. hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. 3 zanlı kısa sürede silahla birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

