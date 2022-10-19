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Silahlı kavgaya dönüşen tartışma cinayetle bitti

Silahlı kavgaya dönüşen tartışma cinayetle bitti
Silahlı kavgaya dönüşen tartışma cinayetle bitti

Antalya’da tarihi Kaleiçi'nde iki grup arasında çıkan silahlı sopalı kavgada ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Silahlı kavgaya dönüşen tartışma cinayetle bitti - Tıkla İzle

Olay, 16 Ekim Pazar sabahında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi'ndeki bir eğlence merkezinin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, önceden husumetli olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede sopa ve silahlı kavgaya dönüştü. Silahların ateşlendiği kavgada Tayfun Dinç (32), sol koltuk altından merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, evli ve 1 çocuk babası olan Dinç'i olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Dinç, yapılan tüm müdahalelere karşın dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Suat Metin - Ahmet Serdar Eser

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