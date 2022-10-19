Silahlı kavgaya dönüşen tartışma cinayetle bitti

Olay, 16 Ekim Pazar sabahında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi'ndeki bir eğlence merkezinin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, önceden husumetli olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede sopa ve silahlı kavgaya dönüştü. Silahların ateşlendiği kavgada Tayfun Dinç (32), sol koltuk altından merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, evli ve 1 çocuk babası olan Dinç'i olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Dinç, yapılan tüm müdahalelere karşın dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Suat Metin - Ahmet Serdar Eser

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