Silahlı kavgaya giden şüpheliler, otomobille kaçtıkları sırada bekçiler tarafından trafik ışıklarında yakalandı

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi üzerinde silahlı kavga ihbarı geldi. Bölgeye yakın olan bekçiler, söz konusu kavgayı gerçekleştirecek olan F.U ile H.P'yi otomobil ile uzaklaştığını fark etti.

“Trafik ışıklarında yakalandılar”

Bölgeden uzaklaşan şüpheliler, Seyhan ilçesine bağlı Bülent Angın Bulvarı üzerinde trafik ışıklarında durdu. Bunun üzerine aracın arkasında yaya olarak ilerleyen bekçiler söz konusu şüphelileri yakaladı.

Yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca çıktı. Şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Süleyman Cenk İdaye



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