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Silahlı saldırganın önce kadını ardından da kendini vurduğu anlar kamerada

Silahlı saldırganın önce kadını ardından da kendini vurduğu anlar kamerada
Silahlı saldırganın önce kadını ardından da kendini vurduğu anlar kamerada

Maltepe’de silahlı bir şahıs sokak ortasında bir kadına kurşun yağdırdı, ardından da kendisini vurdu. 2 kişinin de yaralandığı dehşet anları amatör kameraya anbean yansıdı.

Silahlı saldırganın önce kadını ardından da kendini vurduğu anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, Maltepe Gülensu Mahallesi Emek Caddesi üzerinde sabah saatlerinde gerçekleşti. Z.A. isimli bir silahlı zanlı, işe gitmek için yolda minibüs bekleyen Fatma Ş. isimli kadına henüz bilinmeyen bir sebeple birkaç el ateş etti. Ateş ettiği kadını ağır yaralayan zanlı, daha sonra kendini de vurarak yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Sokak ortasında yaşanan dehşet anları çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde silah sesleri duyuluyor, ardından şüpheli kendini vuruyor ve yere yığılıyor.  

Halit Arslan

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