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Silahlı saldırı sonucu öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Silahlı saldırı sonucu öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Silahlı saldırı sonucu öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Bakırköy’de önceki gece uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü eski yönetim kurulu üyesi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu bugün memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Silahlı saldırı sonucu öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Dün gece İstanbul'dan Rize'nin Fındıklı ilçesine getirilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Fındıklı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı ilçe merkezindeki Merkez Camii'ne getirildi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cami avlusundaki tabutunun başında eşi ünlü sunucu Ece Erken, babası Akif ve annesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu uzun süre gözyaşı döktü. Cenaze namazına Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Fikret Orman ile yakınları katılırken, ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Mahmutyazıcıoğlu, Hürriyet Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Hasan Fehmi Demir

 

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