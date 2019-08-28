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Silahlı saldırıda ölen genç toprağa verildi

Silahlı saldırıda ölen genç toprağa verildi
Silahlı saldırıda ölen genç toprağa verildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybeden Alper C. gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde bulunan bir oto kiralama iş yerinde meydana geldi. Kerem A. ile oğlu Kenan A, oto kiralama iş yerine giderek, Ahmet C. ve oğlu Alper C. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Silahların konuştuğu kavgada Kenan A., silahla Ahmet C.'yi vurdu. Bu sırada Ahmet C.'nin oğlu Alper C. de babasını vuran şahsa ateş etti. Şahıslar araçlarına doğru kaçtı. Arabasından başka silah alan Kerem A., tekrar geri gelerek, Alper C.'yi vurup kaçtı.
Bu sırada silah seslerine dışarıya çıkan oto kiralama iş yerinin yanında bulunan Yaşar A. da çıkan mermilerin hedefi oldu. Kolundan yaralanan Yaşar A., Ahmet C. ve oğlu Alper C. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Silahlı çatışmada yaralanan Kenan A. ile babası Kerem A. ise kendi araçlarıyla hastaneye gitti. Olay sonrası çok sayıda polis ekibi iş yerine geldi. Ekipler hem hastanede, hem de iş yeri önünde güvenlik tedbiri almaya devam ediyor. 

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen baba ve oğlu geniş güvenlik tedbirleri altında Bursa'ya sevk edildi. Öte yandan, olayda ağır yaralanan Alper C. bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alper C. öğle namazını müteakip İshakpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İnegöl'e bağlı Kulaca Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayda yaralanan babasının da polisler tarafından Kulaca Mahallesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.  

Seyfettin Aras

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