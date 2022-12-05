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Silahlı soyguncu market çalışanına dehşeti yaşattı

Silahlı soyguncu market çalışanına dehşeti yaşattı
Silahlı soyguncu market çalışanına dehşeti yaşattı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde elinde tabanca ile girdiği bir markette önce kasadaki paraları isteyen soyguncu, market çalışanının geçirdiği şokla tepki vermemesi üzerine silahını peş peşe ateşleyerek kaçtı, şans eseri kurşunların isabet etmediği market çalışanı canını zor kurtardı. Tüm bu yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Silahlı soyguncu market çalışanına dehşeti yaşattı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallede bulunan bir market şubesine akşam saatlerinde elinde tabanca, yüzü görünmeyecek şekilde poşu ile kapalı olan bir kişi içeri girerek o esnada kasada oturan market çalışanına "paraları ver" diye bağırdı. O şokla oturduğu yerden dahi kalkamayan ve herhangi bir tepki veremeyen market çalışanına doğru soyguncu tabancasını ateşledi. Tekrar tetiğe basan soyguncunun silahı tutukluk yapınca marketten hızla çıkarak koşar adım yaya şekilde olay yerinden uzaklaştı.

Selçuk Şavran

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