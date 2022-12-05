Silahlı soyguncu market çalışanına dehşeti yaşattı

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallede bulunan bir market şubesine akşam saatlerinde elinde tabanca, yüzü görünmeyecek şekilde poşu ile kapalı olan bir kişi içeri girerek o esnada kasada oturan market çalışanına "paraları ver" diye bağırdı. O şokla oturduğu yerden dahi kalkamayan ve herhangi bir tepki veremeyen market çalışanına doğru soyguncu tabancasını ateşledi. Tekrar tetiğe basan soyguncunun silahı tutukluk yapınca marketten hızla çıkarak koşar adım yaya şekilde olay yerinden uzaklaştı.

Selçuk Şavran

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