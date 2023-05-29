İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Silahlı terör örgütü üyesi Didim emniyetinin dikkatinden kaçamadı

Silahlı terör örgütü üyesi Didim emniyetinin dikkatinden kaçamadı
Silahlı terör örgütü üyesi Didim emniyetinin dikkatinden kaçamadı

Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri “silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak” suçundan aranan şahsı yakaladı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Altınkum Mahallesi'nde üzerinde kimliği ve pasaportu bulunmayan şüpheli bir şahıs yakaladı. Yapılan çalışmalar sonucunda açık kimliği tespit edilen şahsın sorgulamasında; şahsın Yunanistan'a geçmek için Didim'e geldiğini tespit etti. Şahısla ilgili araştırmayı derinleştiren emniyet güçleri şahsın F.K adlı yabancı uyruklu olduğu ve “silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak” suçundan arandığını tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi.

Hüseyin Çalışkan
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.