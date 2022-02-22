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Sıla'nın katil zanlısı 'akıl sağlığı' raporu için Samsun'a sevk edildi

Sıla'nın katil zanlısı 'akıl sağlığı' raporu için Samsun'a sevk edildi
Sıla'nın katil zanlısı 'akıl sağlığı' raporu için Samsun'a sevk edildi

Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ü boğazını keserek öldüren, yakalandıktan sonra tutuklanan Hüseyin Can Gökçek, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Tutuklu bulunduğu Espiye Kapalı Cezaevinden Samsun’a götürülen katil zanlısı Gökçek'in, burada cezai ehliyetini engelleyecek düzeyde bir akıl hastalığı olup olmadığıyla ilgili muayeneden geçirileceği öğrenildi.

Sıla’nın katil zanlısı 'akıl sağlığı' raporu için Samsun’a sevk edildi - Tıkla İzle

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Öztürk'ü bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçarken kısa sürede Ordu-Giresun Havaalanında yakalanan Hüseyin Can Gökçek, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

Adeta suç makinası olduğu belirlenen katil zanlısı Gökçek'in verdiği ifadede öfke kontrolü sorununun bulunduğunu ve zihinsel engelli raporu olduğunu söylemesi dikkat çekmişti.

Gökçek'in beyanı üzerine, akıl sağlığının tespit edilmesi gerektiği görüşüyle Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden rapor talep edilmesine karar verildi.

Mahkeme tarafından verilen karar üzerine zanlının bulunduğu Espiye Kapalı Cezaevinden Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevki gerçekleştirildi.<

Ahmet Bilge
 

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