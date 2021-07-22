Şile Kaymakamlığı: 'Denizde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor'

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlçemiz Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda bugün sabah saatlerinde denize giren yabancı uyruklu M.E.Ö. ve R.A. ile B.M., Ö.H.C ve A.A. adlı vatandaşlarımızın yoğun dalga ve akıntı sonucu denizde kayboldukları ihbarı alınmıştır. Görevlilerimizin çalışmaları sonucu yabancı uyruklu R.A. kurtarılmış, M.E.Ö.'nün maalesef cansız bedenine ulaşılmıştır” denildi.

3 kişi aranıyor

Sabah saatlerinden itibaren Şile'deki tüm sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığının belirtildiği açıklamada, “Yoğun dalga ve akıntıda kaybolan diğer 3 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları cankurtaran ve sahil güvenlik ekiplerimiz tarafından devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.