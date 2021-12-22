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Şile ormanları kara ve sise büründü

Şile ormanları kara ve sise büründü
Şile ormanları kara ve sise büründü

Şile’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası günün ışıklarıyla ormanlık alan yoğun sis ve beyaza büründü. Oluşan eşsiz manzara havadan görüntülendi.

Şile ormanları kara ve sise büründü - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası dün akşam saatlerinde İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde gece saatlerinde etkisini arttıran yağışlar sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Şehir merkezlerinde kar yoğunluğu etkisini kaybederken, yüksek noktalarda aralıklı olarak kısa süreli kar yağışları sürüyor.

Yağışların etkili olduğu noktalardan biri olan Şile'de ise oluşan sis yoğunluğu ve beyaz örtü ormanları kapladı. Ortaya çıkan kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi.

Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik

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