Şile otoyolunda motosikletli, hafriyat kamyonunun altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Olay, geçtiğimiz gün Şile Otoyolu Şile istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şile Otoyolunda seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü arkasından gelmekte olan hafriyat kamyonunun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Motosiklet sürücüsü, hızla şerit değiştirerek üstüne gelen kamyonu görünce panikle manevra yaptı. Motosiklet sürücüsü kamyona korna çalarak uyarıda bulununca, kamyon şoförü ise kendisine küfür ederek sigara paketi fırlattı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir

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