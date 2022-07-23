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Şile Otoyolunda zincirleme trafik kazası, trafik yoğunluğu oluştu

Şile Otoyolunda zincirleme trafik kazası, trafik yoğunluğu oluştu
Şile Otoyolunda zincirleme trafik kazası, trafik yoğunluğu oluştu

Çekmeköy Şile otoyolunda 2 hafriyat kamyonu ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, kaza nedeniyle Şile yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Şile Otoyolunda zincirleme trafik kazası, trafik yoğunluğu oluştu - Tıkla İzle

Kaza, Çekmeköy Şile otoyolunda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde bulunan 34 BIF 319 plakalı otomobil sürücüsü Ömer Dağ, 34 JC 3406 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak dururken, arkadan gelen Sancar Öztoprak'ın idaresindeki 34 GBC 61 plakalı hafriyat kamyonu da Dağ'ın kullandığı otomobile çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle Şile otoyolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Ömer Dağ, “Öndeki araç çok süratliydi, aniden durunca ben de ona vurmamak için sağ şeride geçtim. İki kamyonun arasında kaldım. Kamyona vurunca araba ters döndü, tırın altına aldı” dedi.

Gamze Erdemir - Aykut Zor
 

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