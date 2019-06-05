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Şile Saklıgöl, bayram tatilinde doldu taştı

Şile Saklıgöl, bayram tatilinde doldu taştı
Şile Saklıgöl, bayram tatilinde doldu taştı

Şile Karamandere’de bulunan Saklıgöl eşsiz manzarası ile bayramda vatandaşların akınına uğruyor. Vatandaşların bayram tatilinde uğrak yeri olan Saklıgöl’ün eşsiz manzarası havadan görüntülendi.

Şile Saklıgöl, bayram tatilinde doldu taştı - Foto Galeri
Şile Saklıgöl, bayram tatilinde doldu taştı - Tıkla İzle

Saklıgöl bayram tatilinde megakent İstanbul'un bunaltıcı atmosferinden uzaklaşmak isteyen doğaseverlerin uğrak yeri oldu. Şile ilçesinin gözde yerlerinden olan Saklıgöl'de vatandaşlar yürüyüş, kahvaltı ve temiz havanın tadını çıkardı. Yapay bir baraj gölü olan yerde vatandaşlar hem kahvaltı yapıyor hem de doğa yürüyüşüne çıkıyor. Doğanın tadını çıkaranların yanı sıra gelin ile damat adayları, eşsiz manzarası olan mekana gelerek fotoğraf çektiriyor. Aynı zamanda tatilciler sandal ile göl üzerinde gezi turuna çıkıyor. 

Maltepe'den Saklıgöl'e gelen Hüseyin Yıldırım, “İlk defa geliyorum umduğumdan da güzel bir yer. Her tarafı yeşil orman, oksijeni bol. Maltepe'den geliyorum” dedi.  

Mustafa Biçer

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