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Şile yolunda 6 motosikletlinin tek teker terörü kamerada

Şile yolunda 6 motosikletlinin tek teker terörü kamerada
Şile yolunda 6 motosikletlinin tek teker terörü kamerada

Şile yolunda tek teker üzerinde giden 6 motosikletli, akan trafikte zikzaklar çizerek hem kendilerinin hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye attı. Olası faciadan kıl payı dönülen o anlar, motosiklet sürücülerinden birinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şile yolunda 6 motosikletlinin tek teker terörü kamerada - Tıkla İzle

Şile yolundan Kadıköy yönüne doğru giden 6 motosiklet sürücüsünün yaptığı tehlikeli hareketler hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye attı.

Yolda seyir halindeyken yan yana gelen motosiklet sürücüleri bir süre tek teker üzerinde ilerledi. Yoldaki diğer araçları makas atarak sollayan motosikletliler, sergiledikleri tehlikeli hareketlerle trafiği birbirine kattı.

Bazı anlarda hız göstergesindeki ibrenin 140 kilometreyi geçtiği tehlike dolu o anlar motosikletlilerden birinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Aykut Zor
 

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