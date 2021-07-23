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Şile'de denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Şile'de denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Şile'de denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Şile’de yüzmek için girdikleri denizde kaybolan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Şile Ayazma plajı ve Kızılcaköy plajında dün sabah denize giren 5 kişi dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu. 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişi ise sağ salim kurtarılmıştı.

Denizde kaybolan Bedirhan Menge ve Ömer Hadi Can'ı arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Su altı arama ekipleri, sahil güvenlik ve deniz polisleri arama çalışmalarına devam ederken, sahil güvenlik helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor.

Cankurtaranlar jet skilerle arama çalışmalarını sürdürürken, zabıta ve polis ekipleri de sahilde bulunan vatandaşlara denize girmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “22.07.2021 günü sabah saatlerinde ilçemiz Ayazma ve Kızılcaköy plajlarında denize giren ve kayıp olan 3 vatandaşımız için görevlilerimiz tarafından devam eden arama kurtarma çalışmaları neticesinde 23.07.2021 tarihinde sabah 07.15'de Kızılcaköy plajında denize girerek yoğun dalga ve akıntı nedeniyle kayıp olan A.A. isimli vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşılmıştır” denildi.
Açıklamada, “Halihazırda Ayazma plajından denize girerek yoğun dalga ve akıntı nedeniyle kayıp olan 2 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları tüm unsurlarımız tarafından kesintisiz devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Cem Güney Kılıç - Halit Arslan
 

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