İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şile'de denize girmek yasaklandı

Şile'de denize girmek yasaklandı
Şile'de denize girmek yasaklandı

Şile’de boğulma vakalarının artması nedeniyle yarın gün boyunca denize girmek yasaklandı.

Şile'de dalga yükselişi 2 metreye ulaşması ve gün içinde boğulma vakalarının artması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava ve deniz raporlarından alınan bilgilere göre ilçemizde 23 Temmuz 2021 tarihinde rüzgarlar Kuzey Doğudan 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre olacağı tahmin edilmektedir. İlçemiz sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can emniyetini sağlamak üzere 23 Temmuz 2021 tarihinde gün boyu denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Muharrem Çam
 

İLGİLİ HABER
Şilede denize girme kavgasında bir cankurtaran bıçaklandı Şile’de denize girme kavgasında bir cankurtaran bıçaklandı
İLGİLİ HABER
Şilede denizde kaybolan 3 genci arama çalışmaları sürüyor Şile’de denizde kaybolan 3 genci arama çalışmaları sürüyor
İLGİLİ HABER
Şile Kaymakamlığı: Denizde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Şile Kaymakamlığı: 'Denizde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor'
İLGİLİ HABER
Bayramı İstanbulda geçirenler Şileye akın etti Bayramı İstanbul’da geçirenler Şile’ye akın etti

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.