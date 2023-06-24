İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şile'de dereye düşen 4 büyükbaş kurtarıldı

Şile'de dereye düşen 4 büyükbaş kurtarıldı
Şile'de dereye düşen 4 büyükbaş kurtarıldı

Şile Yeşilçay Deresi’nde mahsur kalan 4 büyükbaş hayvan, İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şile’de dereye düşen 4 büyükbaş kurtarıldı - Tıkla İzle

Şile'de Yeşilçay Deresi'ne 4 büyükbaş hayvan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler dereye düşen 4 büyükbaş hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Bota binen ekipler, 4 hayvanı halat ile birbirine bağlayarak kıyıya kadar çekti. 4 büyükbaş hayvanı kurtarma anları ekipler tarafından kaydedildi.

Metin Başar - Aykut Zor

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.