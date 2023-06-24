Şile'de dereye düşen 4 büyükbaş kurtarıldı

Şile'de Yeşilçay Deresi'ne 4 büyükbaş hayvan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler dereye düşen 4 büyükbaş hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Bota binen ekipler, 4 hayvanı halat ile birbirine bağlayarak kıyıya kadar çekti. 4 büyükbaş hayvanı kurtarma anları ekipler tarafından kaydedildi.

Metin Başar - Aykut Zor

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