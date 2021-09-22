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Şile'de fabrika yangınına helikopterden müdahale kamerada

Şile'de fabrika yangınına helikopterden müdahale kamerada
Şile'de fabrika yangınına helikopterden müdahale kamerada

Şile’de elektrik malzemesi üretimi yapılan fabrika alevlere teslim oldu. 17 itfaiye aracı, 62 itfaiye eri ve havadan yangın söndürme helikopterinin çabaları ile yangına müdahale edilirken, helikopterin müdahalesi kameralara yansıdı.

Şile’de fabrika yangınına helikopterden müdahale kamerada - Tıkla İzle

Şile'nin Avcı Koru Mahallesi'nde bulunan elektrik malzemesi üretimi yapılan bir fabrikada saat 13.30 sularında yangın çıktı. Fabrikanın depo kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Gökyüzüne yayılan dumanlar çevre ilçelerden de görüldü. Yangına Ömerli, Şile, Sancaktepe, Ümraniye, Kartal, Sultanbeyli, Kadıköy bölgesinden 17 itfaiye aracı, 62 itfaiye eri ve havadan yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. Öte yandan Sancaktepe Belediyesi, Çekmeköy Belediyesi, Şile Belediyesi ve İSKİ'ye bağlı su tankları da bölgeye sevk edildi.
Yangın söndürme helikopterinin havadan yangın bölgesine su bıraktığı anlar helikopter içinden görüntülendi. Görüntülerde alevlerin üzerinde uçan helikopterin alevlere su bıraktığı görülüyor.

Aykut Zor

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