Şile'de gece nöbetindeki taksiciye öldüresiye dayak kamerada

Olay, Şile'de geçtiğimiz pazar günü sabaha karşı saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle taksi durağında nöbetçi olan Erdem Örük'e saldırdı. Durumu fark eden arkadaşları yardım etmek için durağa geldi. Sandalye ve demir sopalarla saldıran şahıslar güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı. Arkadaşları, darp edilen taksi şoförünü İstanbul Şile Devlet Hastanesine götürdü. Kafasında yarıklar oluşan Örük iş göremez raporu alırken, saldırganlar kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Öte yandan saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Aykut Zor