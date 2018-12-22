Şile'de karaya oturan gemide devam eden çalışmalar havadan görüntülendi

Comoros Adaları bandıralı Natalia isimli kargo gemisi Şile'de Sahilköy Karaburu mevkiisi açıklarında aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. 16 kişilik gemi mürettebatı Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tahliye edildi.

Olayın ardından ekipler, bir çevre felaketi yaşanmaması için harekete geçti. Halen karada bulunan geminin yakıtının denize akmasını önlemek için çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Karaya oturan gemide devam eden çalışmalar ise drone ile görüntülendi. Görüntülerde ekiplerin karaya oturan geminin yanına getirdikleri bir gemi ile çalışmaları sürdürdüğü ve kaptan köşkünde incelemelerde bulunduğu görüldü. Öte yandan geminin bir bölümünün yavaş yavaş suya gömüldüğü görülüyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ