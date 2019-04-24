Şile'de karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmalarında son durum havadan görüntülendi

Gemi 126 gündür kurtarılmayı beklerken, ufak bir kurtarma gemisinin gemiye destek olduğu kurtarma çalışmalarındaki son durum havadan görüntülendi. Geminin son durumu havadan görüntülendi.

Şile açıklarında 19 Aralık 2018'de, Natalia adlı kuru yük gemisi saat 04.30 sıralarında yardım çağrısında bulunmuştu.

Şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya doğru sürüklenen gemi sabah saat 09.00 sıralarında Karaburun mevkisinde karaya oturmuştu. Gemide bulunan 16 personel Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerce kurtarılmıştı. O tarihten bu yana karaya oturduğu yerde bulunan Natalia adlı kargo gemisini kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarma çalışmalarında geminin karaya daha da yaklaştığı görülürken, yanına yanaşan bir kurtarma gemisinin gemiye destek olduğu görüldü.

126 gündür devam eden kurtarma çalışmaları ise İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından havadan görüntüledi. Görüntülerde geminin destek olduğu ve çalışmaların sürdüğü görülüyor.

Mustafa Biçer

