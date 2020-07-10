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Şile'de pes dedirten görüntü: Sosyal mesafeyi hiçe sayarak omuz omuza halay çektiler

Şile'de pes dedirten görüntü: Sosyal mesafeyi hiçe sayarak omuz omuza halay çektiler
Şile'de pes dedirten görüntü: Sosyal mesafeyi hiçe sayarak omuz omuza halay çektiler

Şile’de bir grup vatandaş tarafından toplu halde düzenlenen iş yeri açılış töreni bu kadarına da pes dedirtti. Restoran açılışında sosyal mesafe hiçe sayılarak omuz omuza halay çekildi. Restoran açılışında bazı vatandaşların maske takmaması da dikkat çekti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Korona virüs nedeniyle bir süredir yapılamayan açılış törenleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle birlikte belirlenen kurallara uyulmak şartıyla tekrar yapılmaya başlandı. Şile'de bir grup vatandaş tarafından açık alanda yapılan açılış töreninde sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak omuz omuza halay çekildiği görüldü. Açılış töreninde bazı vatandaşların maske takmaması ise dikkat çekti. Maskesiz ve sosyal mesafesiz açılış töreni cep telefonu kameralarına yansıdı.

Aykut Zor - Cüneyt Sevindik
 

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