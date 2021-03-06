Şile'de trafik terörü: Aracın kapısını açıp, sürücüyü darbettiler

Olay, geçtiğimiz günlerde Şile Otoyulu'nda akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir araç sürücüsü kendisine yol vermeyen kamyonet sürücüsü ile sözlü olarak tartışmaya başladı. Kısa süre sonra kamyonet sürücüsünün sağa dönüş yapacağı esnada aracını sağ şeride çekerek inen ve henüz kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü ile arkadaşları, kamyonetin kapısını açarak sürücüyü darp etti.

Otomobil sürücüsünün yakınlarından olan kadınlar ise kavgayı ayırdıktan sonra kamyonet sürücüsüne bağırarak tepki gösterdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, üç vatandaşın kamyonetin kapısını açarak sürücüyü darp ettiği ve araya kadınların girmesi sonrası olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

