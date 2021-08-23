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Şile'de yangın paniği: Kampçıların yaktığı ateş önce bunglow eve daha sonra ormanlık alana sıçradı

Şile'de yangın paniği: Kampçıların yaktığı ateş önce bunglow eve daha sonra ormanlık alana sıçradı
Şile'de yangın paniği: Kampçıların yaktığı ateş önce bunglow eve daha sonra ormanlık alana sıçradı

Şile’de bunglow evlerin bulunduğu sahilde kamp yapan kişilerin yaktığı ateş önce bunglow evlere daha sonra da ormanlık alana sıçradı. Gelen ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi.

Şile’de yangın paniği: Kampçıların yaktığı ateş önce bunglow eve daha sonra ormanlık alana sıçradı - Tıkla İzle

Yangın saat 03.40 sıralarında Şile'nin Akçakese Köyü sahilinde meydana geldi. iddaya göre yangın, kamp yapmaya gelen vatandaşların yaktığı ateşin bunglow evlere sıçramasıyla başladı. Ormanlık alanda bulunan ahşap evlerin yanması üzerine yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı alanda İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında iki bunglow ev kullanılamaz hale gelirken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ömer Karaoğlu

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