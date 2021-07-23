Şile'den acı haber: 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Şile Ayazma Plajı ve Kızılcaköy Plajı'nda dün sabah saatlerinde denize giren 5 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişi sağ kurtarıldı.

Dünden beri devam eden arama çalışmalarının ardından 18 yaşlarındaki Bedirhan Menge'nin de cansız bedenine ulaşıldı.

Menge'nin cansız bedeni ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Acı haberi alan gencin ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Denizde kaybolan Ömer Hadi Can'ı ise arama çalışmaları sürüyor.

Cem Güney Kılıç - Halit Arslan



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