Şili 10 bin doz Pfizer aşısı teslim aldı

Güney Amerika ülkelerinden Şili'ye, ABD ilaç devi Pfizer'ın ürettiği korona virüs aşısının 10 bin dozluk ilk sevkiyatı ulaştı. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, başkent Santiago'da Arturo Merino Benitez Havaalanı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Pfizer'ın Covid-19 aşılarının ilk dozu ülkemize ulaştı Bu aşı, bir umut ışığı” dedi.

Aşılar, Belçika'dan kiralanan ticari bir uçakla 20 saatten uzun süren bir yolculuk ile başkent Santiago'ya ulaştıktan sonra aşılama sürecinin başlatılabilmesi için başkentteki 3 hastaneye nakledildi. İlk dozlar yoğun bakım ünitelerindeki hastalara ve korona virüs hastaları ile doğrudan temas halinde olan sağlık personeline verilecek. Santiago'da başlayan aşılama, ülkenin salgından en çok etkilenen La Araucana, Biobo ve Magallanes eyaletlerinde devam edecek.

Başka şirketlerle de sözleşmeler mevcut

Ülkenin; Pfizer'ın yanı sıra Sinovac, Johnson&Johnson, AstraZeneca ve Covax ile de en az 30 milyon dozluk satın alma sözleşmeleri mevcut. Hükümet önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 5 milyon insanı aşılamayı planlarken, öncelik sağlık görevlileri, yaşlılar ve kronik hastalara verilecek.

Şili'de salgının başlangıcından bu yana 590 bin 794 kişi korona virüse yakalanırken, 16 bin 228 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Serkan Bayar