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Şili Devlet Başkanından komutanları görevden almak için reform

Şili Devlet Başkanından komutanları görevden almak için reform
Şili Devlet Başkanından komutanları görevden almak için reform

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, silahlı kuvvetleri ve polisin üst düzey komutanlarını görevden almak için reform yaptı.

Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Şili'deki silahlı kuvvetleri ve polisin üst düzey komutanlarının görevlerinden alınmasını kolaylaştıracak bir reforma gittiğini açıkladı. Kararın ülkenin güneyinde yerli halktan bir gencin polis şiddeti ile öldürülmesinden sonra teşkilatın başındaki generalin, istifa etmeyi reddetmesi üzerine alınması dikkat çekti. Pinera katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, “Silahlı kuvvetler komutanlarının ve polis şeflerinin, sivil güce tabi olmalarını ve devlet başkanı istifa etmelerini istediğinde istifa etmeleri gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Pinera, geçen hafta Polis Genel Komutanı Hermes Soto'dan, ülkenin güneyindeki La Araucania bölgesinde yerli Mapuche halkından bir gencin polis şiddetiyle öldürülmesi sonrasında istifasını istemiş, red cevabı almıştı.  

Serkan Bayar

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