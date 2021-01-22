İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Silici' operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı

‘Silici' operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı
‘Silici' operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 50 ilde akaryakıt kaçakçılığına yönelik düzenlenen ‘Silici’ kod adlı operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük 'akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı' operasyonu! Böyle görüntülendi - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ‘Akaryakıt kaçakçılığı' konusuna yönelik 15 ve 16 Ocak tarihlerinde İstanbul merkezli 50 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlenmişti. ‘Silici' kod adlı operasyonda devleti 5 yıl içerisinde 15 milyar TL zarara uğrattıkları tespit edilen 220 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonlar kapsamında; 170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firma, 44 ticari merkez, 2 otomasyon firması, bağlı bir şubesi ve bir istasyon teknik destek firmasında aramalar gerçekleştirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklandı. Şüphelilerden 45'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1'i hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

İLGİLİ HABER
Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonu! Böyle görüntülendi Cumhuriyet tarihinin en büyük 'akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı' operasyonu! Böyle görüntülendi

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.