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Şili'de bir protestocu, iki tomanın arasında ezilerek ağır yaralandı

Şili'de bir protestocu, iki tomanın arasında ezilerek ağır yaralandı
Şili'de bir protestocu, iki tomanın arasında ezilerek ağır yaralandı

Şili’de devam eden gösterilerde bir protestocunun iki TOMA arasında sıkışarak ezilmesinin ardından polis ile protestocular arasında yeniden çatışma yaşandı.

Şili’de bir protestocu, iki tomanın arasında ezilerek ağır yaralandı - Tıkla İzle

Şili'de 18 Ekim'de metro bilet fiyatlarına 30 peso'luk (24 kuruş) zam yapılmasının ardından başlayan gösteriler ikinci ayında da hız kesmeden sürüyor. Başkent Santiago'nun merkezi Plaza Italia'da bir araya gelen göstericiler bir kez daha polisle çatıştı. Çatışmalar sırasında bir polis TOMA'sının bir göstericiyi diğer bir TOMA'nın arasına sıkıştırarak ağır şekilde yaralaması, eylemlerin şiddetinin yeniden artmasına neden oldu.

Şili Ulusal İnsan Hakları Enstitüsü (INDH) Bölge Müdürü Bea Contreras, ağır şekilde yaralanan göstericinin hastaneye kaldırıldığını ve durumunun ciddi olduğunu ifade etti.

Öte yandan Şili'de 18 Ekim'de başlayan protestolarda en az 24 kişinin hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı.

Serkan Bayar

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