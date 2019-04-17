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Şili'de evin üzerine uçak düştü: 6 ölü

Şili'de evin üzerine uçak düştü: 6 ölü
Şili'de evin üzerine uçak düştü: 6 ölü

Şili’de bir evin üzerine küçük bir uçağın düşmesi sonucu uçakta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.

Şili’de evin üzerine uçak düştü: 6 ölü - Tıkla İzle

Şili'nin Los Lagos Bölgesi'ndeki bir liman kenti olan Puerto Montt'ın kuzeydoğusundaki La Paloma Havaalanı'ndan kalkan uçağın kısa bir süre sonra düştüğü öğrenildi. Elektrik hatlarına dolanan uçağın evin üzerine düşmesiyle sonuçlanan faciada 6 kişi hayatını kaybetti. Uçağın düştüğü esnada evin içerisinde şans eseri kimsenin bulunmadığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin kimliği açıklanmazken ölenler arasında pilotun da bulunduğu aktarıldı. Alev alev yanan ev küle dönerken, yan eve de sıçrayan yangın kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  

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