Şili'de halk devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için yarın sandık başında gidecek

Şili'de 21 Kasım'da halk, yeni devlet başkanını ve milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gitmiş, ülkeyi 2022-2026 yıllarında yönetecek olan devlet başkanı görevi için 7 adayın yarıştığı seçimler adaylardan hiç birinin yüzde 50 barajını aşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı. Devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunun yarın yapılacağı ülkede halk, yeniden sandık başında gidecek.

Seçimin ilk turunda, Jose Antonio Kast oyların yüzde 27,91'ini alarak birinci, Gabriel Boric ise oyların yüzde 25,83'ünü alarak ikinci olmuştu. Beklenen katılımın gerçekleşmediği seçimlerde, 15 milyon 30 bin 974 kayıtlı seçmenden 7 milyon 115 bin 590'ı oy kullanmış, katılım oranı yüzde 47,34 olmuştu.

Seçimin favori adayı Kast, ülkedeki eşitsizlikleri artıran ve toplumu parçalayan kurumsal çerçeveyi korumayı teklif etmiş, ülkede yeni, daha adil ve demokratik bir kurumsallık inşa edileceğini vadetmişti.

Bazı çevreler ise, Kast'ın seçilmesi durumunda ülkede daha önce görülmemiş kitlesel protestoların tetikleneceğini düşünüyor. Kast ise, böyle bir durumla karşı karşıya kalınması halinde güç kullanmaktan kaçınılmayacağını, asker ve polisin görevlerini yapacağını aktarmıştı.