Şili'de korona virüs çocukları daha fazla etkiliyor

Güney Amerika'da korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Şili'de yapılan bir araştırma çocuk yaştakilerin korona virüsten daha fazla etkilendiğini ortaya çıkardı. Portföy İstatistik ve Sağlık Bilgileri Dairesi'nin (DEIS) Haziran ayında yaptığı araştırmada çocuk ölümlerinde önemli bir artış olduğu anlaşıldı. Korona virüsten hayatlarını kaybeden 11 çocuğun bebek olarak kabul edilen yaşta oldukları belirtildi.

Diğer bir araştırma ise Çocuklar ve Gençler İçin Gözlemevi (EODN) tarafından yapıldı. EODN, 30 Mart ile 4 Temmuz arasında enfekte olan 0-19 yaş arası 24 bin 602 çocuk ve ergen arasında bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre enfekte olanların yüzde 22'sinin 0 ila 4 yaş arasında olduğu ifade edildi. EODN'ye göre Şili'de 8 Mayıs tarihinde 0-17 yaş arasında 97 aktif vaka bulunurken, 4 Temmuz itibari ile 0-17 yaş arasında 959 aktif vaka var. EODN, vakalarda 2 ay içerisinde yüzde 900'lük bir artış yaşandığını açıkladı.

Sosyolog Nicols Contreras, yaptığı açıklamada "Çocuklar, bu hastalıktan acı çeken kişiler olarak değil, sadece etkilenenler olarak düşünülmüştü. Bu yüzden bulmaya çalıştığımız ilk şey, epidemiyolojik verilerle daha bağlantılı sabit verilerdi. Bu bilgilere dayanarak, çocukların ve ergenlerin görünüşte daha hafif semptomlar gösterdiği ve çok düşük ölüm oranlarına sahip olduğunu anladık. Ancak çocukların hastalıktan çokta uzak olmadığı bilgisi ortaya çıktı” dedi.

Serkan Bayar