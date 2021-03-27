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Şili'de kuyumcuya balyoz ve silahlı soygun girişimi

Şili'de kuyumcuya balyoz ve silahlı soygun girişimi
Şili'de kuyumcuya balyoz ve silahlı soygun girişimi

Şili’de bir AVM’nin içindeki kuyumcuya balyoz ve silahlı soygun girişiminde bulunulurken, o anlar kameralara yansıdı.

Şili’de kuyumcuya balyoz ve silahlı soygun girişimi - Tıkla İzle

Şili'nin başkenti Santiago'da bulunan bir AVM'nin içindeki kuyumcuya dün güpegündüz soygun girişiminde bulunuldu. Saat 13.00 sıralarında AVM'ye giren 7 hırsız, ellerinde taşıdıkları balyoz ve silahlarla kuyumcuyu tehdit etti. Hırsızlar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından engellendi. Hırsızların, polis ekiplerine ateş açması sonucu arbede yaşandı. Olayda Bir polis memuru yaralandı.

Hırsızlar, soygunu gerçekleştiremeyeceklerini anlayınca AVM'nin yakınlarındaki araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Zanlıların kaçtığı aracın çalıntı olduğu bildirildi. Şu ana kadar 2 hırsızın yakalandığı açıklandı.

Soygun girişimi kameralara yansıdı. Görüntülerde, AVM'de bulunan birkaç müşterinin çatışmadan korunmak için saklandığı ve birkaç kişinin ise panik içinde dışarı çıkmaya çalıştığı görüldü.

Serkan Bayar
 

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