Şili'de ölü sayısı 13 bini geçti

Güney Amerika ülkesi Şili'de ölü sayılarının gizlendiği iddiaları üzerine Ulusal Meclis'te soruşturma komisyonu kuruldu. Komisyon iddiaları araştırırken, Şili Sağlık Bakanlığı da, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) uyarısını dinlemek zorunda kaldı. Vakaların sayılmasıyla ilgili kriterler değiştirildi. Bir günde 4 bin 183 ölüm vaka sayısı Covid-19'a bağlı ölüm olarak haftalık rapora eklendi. Şili'de korona virüsten ölenlerin sayısı bir anda 13 bin 203'e yükseldi. Son 24 saatte 2 bin 287 kişide de korona virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 343 bin 592 kişiye ulaştı.

Öte yandan, salgının en kötü aşamasına ulaştıktan bir ay sonra, sağlık yetkilileri önceki iki haftada yeni vakaların sayısının yüzde 29'a ulaştığını, son 7 gün içerisinde ise yüzde 11'e düşürüldüğünü açıkladı.

Serkan Bayar