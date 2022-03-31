Şili'de orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı

Şili'nin Valparaiso şehrine bağlı Laguna Verde kasabası yakınlarında dün başlayan orman yangını devam ediyor. Yangında şimdiye kadar 40 hektarlık makilik ve çamlık alan küle dönerken, alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yerleşim alanlara sıçradı. Valparaiso şehri yerel yönetimi bölgede kırmızı alarma geçerek, söz konusu alarm durumunun yangın kontrol altına alınana kadar devam edeceği bildirildi.

Şili Ulusal Acil Durum Ofisi (Onemi) tarafından yapılan açıklamada, yangında şu ana kadar 35 evde hasar meydana geldiği ifade edilerek, Laguna Verde kasabasındaki bir okulun geçici olarak barınağa çevrildiği ve 27 kişinin geceyi barınakta geçirdiği aktarıldı.

Ulusal Yangın Kurumu (Conaf) tarafından yapılan açıklamada ise, henüz kontrol altına alınamayan orman yangınıyla mücadelenin hava desteğiyle sürdüğü belirtilerek, söndürme çalışmalarında 200 itfaiyeci ve 47 itfaiye aracının yanı sıra 7 söndürme helikopteri ile 4 uçağın görev aldığı aktırıldı.

Saim Sevinç