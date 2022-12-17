Şili'de orman yangınları artıyor: 7 bin hektardan fazla alan küle döndü

Güney Amerika ülkesi Şili'de etkili olan sıcak hava dalgası, orman yangınlarını arttırıyor. Ulusal Ormancılık Kurumundan (Conaf) yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin ülkenin orta bölgelerinde 18 noktada devam eden yangınlarla mücadele ettiği aktarıldı. Valparaiso bölgesindeki yerleşim yerlerinde yaklaşık 40 ev boşaltılırken, 12 ev kullanılamaz hale geldi. Santiago metropolitan bölgesine bağlı Melipilla'daki Curacavi kasabasında dün çıkan yangın, bin 700 hektardan fazla alanı küle çevirirken, yangından yükselen duman başkent Santiago'da gökyüzünü sardı. Yaklaşık 6 milyon nüfuslu başkentte “halk sağlığı alarmı” verildi.

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