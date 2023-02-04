Şili'de orman yangınlarında can kaybı 13'e yükseldi

Güney Amerika ülkesi Şili'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınları sürüyor. Nuble ve Biobio bölgeleri başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarında alevlerle mücadele devam ederken, can kaybı artıyor. Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre başkent Santiago'nun 500 kilometre güneyindeki Biobio'ya bağlı Santa Juana kasabasında biri itfaiyeci olmak üzere toplam 11 kişi hayatını kaybetti. Şili Tarım Bakanı Esteban Valenzuela ise La Araucania'nın güneyinde bir yangın söndürme helikopterinin düştüğünü, Bolivya uyruklu pilot ile Şilili teknisyenin yaşamını yitirdiğini aktardı. İçişleri Bakanı Carolina Toha da ülke genelinde 39 yangının olduğunu, yüzlerce evde hasar meydana geldiğini belirtti. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, tatilini yarıda keserek yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip Nuble ve Biobio bölgelerine geçti. Boric, “Bugün başkan olarak görevim, tüm kaynakların acil durum için hazır olmasını sağlamak ve böylece insanların yalnız olmayacaklarını hissetmelerini sağlamaktır" diye konuştu. Boric ayrıca bazı yangınların kasıtlı olarak çıkarılmış olabileceğine dair "işaretler" olduğunu belirtti.

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