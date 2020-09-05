İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şili'de protesto gösterisinde 20 kişi gözaltına alındı

Şili'de protesto gösterisinde 20 kişi gözaltına alındı
Şili'de protesto gösterisinde 20 kişi gözaltına alındı

Şili’nin başkenti Santiago’da protestocular ile polis arasında çıkan çatışmada 20 gösterici gözaltına alındı.

Geçen yıl büyük protestolara sahne olan Şili'de gerginlik yeniden artmaya başladı. Korona virüsten en fazla etkilenenler arasında yer alan Güney Amerika ülkesinde karantinanın yumuşatılması protestoların başlamasına neden oldu. Dün akşam Baquedano Meydanı'nda toplanan protestocular polisle çatıştı. Sokağa inen göstericiler araçları taşladı. Polisle karşı karşıya geldi. Tomalarla olay yerine gelen polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla gösteriyi bastırmaya çalıştı. Polis, 20 kişiyi gözaltına aldı.

Şili polisi “Santiago'nun merkezindeki Plaza Baquedano'da bir gösteriye müdahale edildi. 20 kişi çevreye rahatsızlık vermek ve Covid-19 salgınının getirdiği sağlık düzenlemelerini ihlal ettiği için gözaltına alındı” denildi.
Şili'de sağlık protokolü kararları nedeniyle 50'den fazla kişinin toplantı yapması yasak.

Serkan Bayar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.