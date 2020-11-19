Şili'de tansiyon yükseliyor

Şili'nin başkenti Santiago'da 1990'da sona eren Pinochet rejiminden kalma anayasanın yeniden yazılması için gerçekleştirilen referandumdan 3 hafta sonra yüzlerce kişi sokaklara akın etti. Anayasanın değiştirilmesine yönelik yüzde 80 “evet” oyu alınmasına rağmen eyleme katılan yüzlerce kişi, “henüz başarıya ulaşılamadığı” gerekçesiyle hükümet karşıtı sloganlar attı. Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın istifasını isteyen eylemciler, polisin ‘dağılın' ihtarına rağmen eylemini sürdürdü. Polis, Monela Devlet Başkanlığı Sarayı'na yürümek isteyen eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Polisle çatışan eylemiler, Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarındaki Alameda Caddesini 2 saat boyunca trafiğe kapattı. Eylemciler, hükümet karşıtı protestoların devam edeceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Victor Perez, Kongre'nin protestolarda polisin müdahalesinin ardından kendine yönelik suçlamaları onaylamasının ardından Kasım ayının başında istifa etmişti.