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Şili'de tansiyon yükseliyor

Şili'de tansiyon yükseliyor
Şili'de tansiyon yükseliyor

Şili’de, anayasa değişikliğinin referandum oylamasıyla kabul edilmesine rağmen yüzlerce kişi başkent Santiago’da sokaklara akın ederek hükümet karşıtı eylem düzenledi.

Şili’de tansiyon yükseliyor - Tıkla İzle

Şili'nin başkenti Santiago'da 1990'da sona eren Pinochet rejiminden kalma anayasanın yeniden yazılması için gerçekleştirilen referandumdan 3 hafta sonra yüzlerce kişi sokaklara akın etti. Anayasanın değiştirilmesine yönelik yüzde 80 “evet” oyu alınmasına rağmen eyleme katılan yüzlerce kişi, “henüz başarıya ulaşılamadığı” gerekçesiyle hükümet karşıtı sloganlar attı. Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın istifasını isteyen eylemciler, polisin ‘dağılın' ihtarına rağmen eylemini sürdürdü. Polis, Monela Devlet Başkanlığı Sarayı'na yürümek isteyen eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Polisle çatışan eylemiler, Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarındaki Alameda Caddesini 2 saat boyunca trafiğe kapattı. Eylemciler, hükümet karşıtı protestoların devam edeceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Victor Perez, Kongre'nin protestolarda polisin müdahalesinin ardından kendine yönelik suçlamaları onaylamasının ardından Kasım ayının başında istifa etmişti.

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