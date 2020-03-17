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Şili'de vaka sayısı 156'ya yükseldi

Şili'de vaka sayısı 156'ya yükseldi
Şili'de vaka sayısı 156'ya yükseldi

Güney Amerika ülkesi Şili’de vaka sayısı 156’ya yükseldi. Şili Başbakanı Sebastian Pinera, yabancı ziyaretçilere sınırların yarından itibaren kapatılacağını açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. Şili'de korona virüsü vaka sayısının artmasıyla tedbirler sıkılaştırıldı. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, yabancı ziyaretçilere sınırların yarından itibaren kapatılacağını açıkladı. Pinera, iki hafta eğitime ara verildiğini açıkladı. Kamu çalışanlarından uluslararası seyahatleri kısıtlandı, resmi etkinlik ve törenlerin askıya alındığı açıklandı.

Şili'de ye yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle marketlerde de yoğunluk yaşandı. Ayrıca 200'den fazla katılımcının yer alacağı etkinliklerin de iptal edildi.

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