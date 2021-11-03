İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şili'de yük treni raydan çıktı, trenin vagonları ateşe verildi

Şili'de yük treni raydan çıktı, trenin vagonları ateşe verildi
Şili'de yük treni raydan çıktı, trenin vagonları ateşe verildi

Şili’nin Victoria eyaletinde yük treni raydan çıkarken, trenin vagonları ve lokomotifi ateşe verildi.

Şili’de yük treni raydan çıktı, trenin vagonları ateşe verildi - Tıkla İzle

Şili'nin Victoria eyaletinde yerli halkla yaşanan çatışmalar nedeniyle olağanüstü halin (OHAL) uygulandığı Güney Macrozone bölgesinde bir yük treni raydan çıktı. Yetkililer, saldırıyı son zamanlarda eyalet yönetimi ile gerginlik yaşayan Mapuche yerlilerinin yaptığını düşünürken, raydan çıkan trenin 4 vagonu ve lokomotifi saldırganlar tarafından ateşe verildi. Trenin, La Araucania bölgesinde kağıt yapımı için selüloz taşıdığı belirtildi.

Bölge yetkilileri, yaşanan olayın terör eylemi olarak nitelendirilmesi gerektiğinin altını çizerken, saldırının henüz herhangi bir grup tarafından üstlenilmediğini ve bölgede tren seferlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Daha önce ormancılık sektöründeki şirketlerin bulunduğu La Araucania bölgesindeki araziler hak sahibi olan yerli Mapuche halkına iade edilmişti. Son yıllarda bölgedeki kamyon, makine ve evlere yönelik sabotaj vakalarında artış yaşanıyor.

Saim Sevinç
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.