Şili'deki orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Şili'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası orman yangınlarını da beraberinde getirdi. Nuble ve Biobio bölgeleri başta olmak üzere başkent Santiago, Nunoa, MetroSur, La Granja, TilTil, Melipilla, El Monte, Talagante, Colina, Buin, Quilicura ve El Quisco gibi bölgelerde çıkan orman yangınları büyümeye devam ediyor. Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, ülkenin Nuble ve Biobio bölgesinde devam eden orman yangınlarında biri itfaiyeci 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Hayatını kaybeden 4 kişinin doğrulandığını birkaç dakika önce öğrendiğimiz için üzgünüz. Vakalardan birinde yandılar, diğerinde muhtemelen yangından kaçmaya çalışırken bir kaza geçirdiler" dedi.

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