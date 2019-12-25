Şili'deki yangınlarda 120 ev yandı

Şili'nin Valparaiso şehrinde orman yangınları yerleşim yerlerine sıçradı.

Alevlerin hızla yayılması sonucu 120 ev yandı. Bölgede önlem amaçlı 90 bin evde elektrik kesildi. Valparaiso Belediye Başkanı Jorge Sharp, yangınların kundaklama sonucu meydana geldiğini ifade etti.

Rocuant ve San Roque bölgelerindeki yangınlara karadan ve havadan müdahale edildiğini belirten Sharp, şiddetli rüzgarlar ve yüksek sıcaklıklarının yangını şiddetlendirdiğini söyledi. Yangın nedeniyle 120 hektarlık tarım alanı da zarar gördü.