İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silivri Cezaevi'nde 44 pozitif vaka

Silivri Cezaevi'nde 44 pozitif vaka
Silivri Cezaevi'nde 44 pozitif vaka

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda 44 tutuklu/hükümlünün korona virüs testinin pozitif çıkmasına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda 7 numaraları L tipi Cezaevi'nde korona virüs belirtilerinin gözlemlenmesinin üzerine korona virüs testi yapılan 2 tutuklu/hükümlünün testi pozitif çıktı. Pozitif vak'aların tespit edilmesinin ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli şekilde yapılan çalışması sonucu 42 tutuklu/hükümlünün daha korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada 44 tutuklu/hükümlünün genel sağlık durumunun iyi olduğu ve ailelerinin bilgilendirildiği kaydedildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında:
"Silivri Ceza infaz Kurumu 7 numaralı L tipi Cezaevi'nde korona virüs belirtileri gözlemlenen ve hemen akabinde sağlık kurumuna sevk edilen 2 tutuklu/hükümlünün korona virüs testleri pozitif çıkmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde, iki şahısla temasta olduğu değerlendirilen tutuklu/hükümlüler üzerinde kapsamlı bir filyasyon çalışması yapılmıştır. Yapılan testlerde 42 tutuklu/hükümlünün daha korona virüs testleri pozitif çıkmıştır.

Odalarından derhal çıkarılarak izole edilen tutuklu/hükümlüler, Silivri Ceza infaz Kurumu Kampüs Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişlerdir. Uzman doktorlar tarafından yapılan muayene, tetkik ve testlerin sonucunda herhangi bir semptom göstermeyen 40 tutuklu/hükümlünün tedavi ve takibinin, kurumda belirlenen izolasyon alanında doktor gözetiminde yapılmasına karar verilmiştir. Diğer 2 tutuklu/hükümlünün tedavisine ise bir süre daha hastane ortamında devam edilecektir. Hastanede tedavisi süren ilk 2 vak'a da dahil edildiğinde; Silivri Ceza infaz Kurumunda korana virüs tanısı konulan 44 tutuklu/hükümlünün genel sağlık durumları iyidir. Bu hassas süreç şeffaflıkla yürütülmekte olup tedavisi devam eden her bir tutuklu/hükümlünün ailesi bilgilendirilmiştir" denildi.

İrem Demir

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.