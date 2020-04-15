Silivri cezaevinden tahliye edilen vatandaşlar otobüsler ile taşındı

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından bugün birçok ilde bulunan cezaevlerinde tahliye işlemleri başladı. Bu kapsamda Silivri Kapalı Cezaevi'nde bulunan yaklaşık 3 bin 500 mahkumun tahliye edileceği bildirildi. Tahliye işlemleri yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak kademe kademe yapılıyor. Yaklaşık 3 gün sürmesi beklenen tahliye işlemlerinin ilk bölümü ise bu sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Tahliye edilen vatandaşlar otobüsler ile Beylikdüzü Metrobüs son durağına getirildi. Tahliye işlemelerinde önceliğin yaşlı vatandaşlara verildiği öğrenildi.

Öte yandan vatandaşların korona virüs nedeni ile maske ve eldiven taktıkları görüldü. İnfaz düzenlemesinden ötürü mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, yasanın çıkarılmasından ötürü hükumete teşekkür ettiklerini belirtti.

Erdal Caniçelli