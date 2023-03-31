İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Silivri Tapu Müdürlüğünde rüşvet operasyonu: 79 gözaltı

Silivri Tapu Müdürlüğünde rüşvet operasyonu: 79 gözaltı
Silivri Tapu Müdürlüğünde rüşvet operasyonu: 79 gözaltı

Silivri Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 93 şüpheliden 79’u İstanbul, Edirne ve Konya’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Rüşvet çarkının deşifre edildiği operasyonu İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi gerçekleştirdi.

Silivri Tapu Müdürlüğünde rüşvet operasyonu: 79 gözaltı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçedeki tapu müdürlüğünde işlemlerin yapılması ve hızlandırılması karşılığında rüşvet alınıp verildiği iddiası üzerine yürütülen soruşturma çerçevesinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında 25 Nisan 2022 ve 28 Ağustos 2022 tarihleri arasında Silivri Tapu Müdürlüğü'nde görev yapan ve “işlemleri öne alarak ve usulsüz işlem tesis ederek rüşvet yoluyla maddi menfaat temin eden personelin de bulunduğu 93 şüpheli belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında bu sabah İstanbul merkezli Edirne ve Konya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapı operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 93 şüphelinin 79'u gözaltına alındı. Yakalanan rüşvetçiler, sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.

Polis, adreslerde bulunamayan firari durumdaki 14 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.