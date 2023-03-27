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Silivri TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasına ilişkin Valilikten açıklama geldi

Silivri TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasına ilişkin Valilikten açıklama geldi
Silivri TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasına ilişkin Valilikten açıklama geldi

Silivri TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan kum yüklü hafriyat kamyonu, seyir halindeki iki otomobilin üzerine devrilmesi olayına ilişkin İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Meydana gelen kazada 6 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralılar hastanede tedavi altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Silivri TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan kum yüklü hafriyat kamyonu, seyir halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin ise yaralandığı yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edildi.

"6 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız da yaralanmıştır"

Yapılan açıklamada, "Bugün saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu'nda İstanbul istikameti Silivri Gazitepe Mahallesi mevkiinde sürüş hakimiyetini kaybeden ve karşı şeride geçen bir tır, 2 hususi araca çarpmıştır. Meydana gelen kazada 6 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralılar hastanede tedavi altına alınmıştır. Kaza mahalline ivedilikle jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmiş olup, her iki istikamette trafik tek şeritten sağlanmaktadır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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