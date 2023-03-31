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Silivri'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

Silivri'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
Silivri'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

Silivri'de cezaevi personelini taşıyan servis aracının kontrolden çıkarak 5 araca çarptığı ve 28 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Silivri’de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada - Tıkla İzle

D-100 karayolu Edirne yönü Silivri mevkiinde cezaevi personelini taşıyan servis aracı, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamette ilerleyen 5 araca çarpışmıştı. Kazada 1'i 28 kişi yaralanmıştı. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kontrolden çıkan aracın önündeki araçlara çarptığı ve etraftaki vatandaşların koşturduğu anlar yer aldı.

Sadık Kahraman

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