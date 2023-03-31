Silivri'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

D-100 karayolu Edirne yönü Silivri mevkiinde cezaevi personelini taşıyan servis aracı, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamette ilerleyen 5 araca çarpışmıştı. Kazada 1'i 28 kişi yaralanmıştı. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kontrolden çıkan aracın önündeki araçlara çarptığı ve etraftaki vatandaşların koşturduğu anlar yer aldı.
Sadık Kahraman
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