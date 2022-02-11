Silivri'de banka şubesinde güvenlik görevlisine saldırı kamerada

Silivri'de geçtiğimiz Salı günü yaşanan olayda bir banka şubesine gelen B.Ö. isimli şahıs, güvenlik görevlisine taş dolu poşetle saldırmıştı. Olayda güvenlik görevlisi yaralanırken, zanlı diğer görevlilerce etkisiz hale getirilerek polise teslim edilmişti.

Banka şubesinde yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şubeye gelen B.Ö. elinde tuttuğu taş dolu poşeti güvenlik görevlisinin kafasına vuruyor. Olaya müdahale eden diğer banka görevlileri, saldırının ardından kaçmaya çalışan zanlıyı yakalayarak, teslim etmek üzere polisi bekliyor.

Yusuf Eker



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